【
大
中
小
】 【
打 印
】
約旦河西岸北部一以軍檢查站發生槍擊事件
http://www.CRNTT.com
2025-02-04 15:52:16
中評社北京2月4日電／據新華網報導，據卡塔爾半島電視台4日報導，巴勒斯坦約旦河西岸北部一處以色列軍方檢查站當天發生槍擊事件，造成至少6人受傷。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國一中學發生槍擊事件4人傷亡
(2025-01-23 09:44:51)
伊朗最高法院附近發生槍擊事件 兩人死亡
(2025-01-18 17:59:18)
洪都拉斯駐亞特蘭大總領館外槍擊致1死1傷
(2025-01-07 14:58:00)
約旦河西岸猶太定居點槍擊事件致3死7傷
(2025-01-06 17:09:04)
墨西哥一酒吧發生槍擊事件致7人死亡
(2025-01-06 14:17:35)
美媒：今年超3.1萬名兒童受校園槍擊影響
(2024-12-19 10:29:43)
美國聯合健康集團一高管遭槍殺
(2024-12-05 13:18:19)
美國堪薩斯州同一地區3處住宅發生槍擊案
(2024-11-12 13:34:54)
巴基斯坦總理慰問槍擊事件中受傷的中國公民
(2024-11-07 16:50:14)