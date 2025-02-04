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約旦河西岸北部一以軍檢查站發生槍擊事件
http://www.CRNTT.com   2025-02-04 15:52:16


　　中評社北京2月4日電／據新華網報導，據卡塔爾半島電視台4日報導，巴勒斯坦約旦河西岸北部一處以色列軍方檢查站當天發生槍擊事件，造成至少6人受傷。

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