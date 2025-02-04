全球同慶中國年　四海共迎新春到

中評社北京2月4日電／據新華網消息，綜合新華社駐外記者報導：金蛇狂舞，四海同春。連日來，中國駐多國使領館紛紛舉辦活動，與海外僑胞、國際友人共慶佳節。形式多樣、精彩紛呈的春節文化演出和慶祝活動接連上演，春節的喜慶氛圍持續在世界多地綻放光彩。



由中國駐巴基斯坦大使館主辦的“開門過大年·我們在一起”新春特色活動日前在巴首都伊斯蘭堡舉行。巴政黨、智庫等各界代表及在巴華僑華人、中資企業、媒體和留學生代表等百餘人參加活動。使館青年外交人員、中巴兩國青少年帶來了武術、舞蹈、詩朗誦等節目。來賓還體驗了包餃子、茶藝等中國傳統民俗。



另一場名為“溫暖迎春·共慶中國年”的新春廟會日前也在伊斯蘭堡舉行。廟會的文藝節目精彩紛呈，現場設有中國書法、中華美食、中醫義診、中式茶藝、中國典籍、領保知識宣傳等二十多個展位，通過豐富多彩的活動讓巴基斯坦友人近距離體驗中華傳統文化魅力。



中國駐阿塞拜疆大使館與巴庫兩所孔子學院聯合舉辦“中國年·在一起”中阿青年聯歡會、春節文化體驗等系列活動，慶祝“春節”申遺成功後的首個“中國年”。聯歡會上，中阿兩國青年表演了各具特色的文藝節目。在春節文化體驗活動中，來自巴庫國立大學孔子學院的代表展示了舞龍、春聯、剪紙、燈籠製作等春節傳統習俗。



中國駐拉脫維亞大使館同拉脫維亞華僑華人聯合會日前共同舉辦了新春聯歡會。中國駐拉脫維亞大使唐鬆根向中拉跨國婚姻家庭贈送了繪有中國工筆畫的特色掛歷。聯歡會上，觀眾齊唱《歌唱祖國》《我和我的祖國》，抒發海外游子的鄉愁與赤誠。



中國駐摩洛哥大使館日前舉辦2025年華僑華人新春招待會。在摩華僑華人、中資企業代表及摩友好人士等300多人歡聚一堂，共迎新春。招待會現場張燈結彩、喜氣洋洋。使館外交官、中國留學生、中國文化中心工作人員等帶來了合唱、舞蹈、樂器演奏、詩朗誦、武術等精彩節目，贏得陣陣掌聲。



一場名為“中佛文化盛宴”的慶祝蛇年春節演出2月2日晚在佛得角聖維森特島明德盧市舉行。演出融合佛得角傳統音樂與舞蹈、中國歌曲、雜技、武術、藝術體操及中國傳統舞蹈，為當地觀眾帶來一次別開生面的視聽體驗。演出協調人兼藝術製作人諾伊莉薩·桑托斯對新華社記者說，這場文化盛宴不僅促進了佛中兩國文化交流，還為佛得角青年提供了展示才華的舞台。