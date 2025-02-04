“春序新聲”中西對話新春音樂會在倫敦舉辦

中評社北京2月4日電／據人民網報導，2月2日，一場由英國中西樂團聯合英中瞭解協會、英國北京圖書館發起的“春序新聲”中西對話新春音樂會在英國皇家音樂學院舉辦。中國駐英國大使鄭澤光和夫人華梅參贊應邀出席。



英中瞭解協會會長邁克爾·伍德在致辭中表示，音樂是最有力的對話形式之一，是跨越障礙、促進和諧的通用語言。中國和西方之間的音樂交流有著悠久而迷人的歷史。最早有記載的這種交流可以追溯到 16 世紀的意大利耶穌會傳教士利瑪竇。這場始於幾個世紀前的音樂之旅持續影響著中國音樂。2025年是乙巳木蛇年，上一次是60年前，英中瞭解協會也在這一年成立，致力於促進東西方文明的對話。今天在慶祝中國新年的同時，進行一場音樂對話，使我們見證不同文化交流時產生的無限可能。



“春序新聲”音樂會總共包含十場不同主題的中西音樂對話，演出呈現多元曲目，融合東西方音樂精粹，演繹時代之聲。音樂會以《春節序曲》作為開篇，以《伏爾塔瓦河》、《黃河》雙鋼琴協奏曲的對話達到高潮。英國小提琴家博格丹·瓦卡雷斯庫以激昂澎湃的演奏，將《威風凜凜進行曲》的恢宏氣勢展現得淋漓盡致，全場瞬間掌聲雷動。



《珠江情滿》與《神探夏洛克》主題曲的改編更是驚喜連連，旅英鋼琴即興演奏家李勁鋒與鋼琴演奏家郭鑫弈以鋼琴鬥琴的形式重新演繹分屬廣東與倫敦的經典旋律，賦予其獨特的層次感，讓懸疑與優雅在舞台上完美交融。



由原作曲家王立平先生親自指導，旅英演奏家郭氏兄弟攜手旅英青年音樂家郭鑫弈共同演繹《枉凝眉》、《貴妃醉酒》，將東方詩意娓娓道來。



由英國中樂團和倫敦魯特琴樂團帶來的《金蛇狂舞》和《絲綢之韵》收穫無數好評。在新年期間從中國來倫敦旅遊的觀眾陳毅在音樂會閉幕之後說，第一次在海外欣賞中西合璧的音樂會，沒想到不同國家的古典樂器能夠如此生動地呈現出絲綢之路上的異域風情。



《燈火裡的中國》由旅英女高音王蓓蓓領唱，攜手“童心”童聲合唱團與英國華人華僑合唱團深情演繹。悠揚的歌聲穿越時空，訴說著游子對祖國的深深眷戀，也點燃了海內外中華兒女心中的熾熱情感。