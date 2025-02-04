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文萊蘇丹哈桑納爾將訪華
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2025-02-04 15:43:51
中評社北京2月4日電／據新華社報導，外交部發言人4日宣布：應國家主席習近平邀請，文萊蘇丹哈桑納爾·博爾基亞將於2月5日至7日對中國進行國事訪問。
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