歡歡喜喜過大年，維和官兵趣游園

中評社北京2月4日電／據人民日報報導，南蘇丹瓦烏消息：金龍辭舊歲，祥蛇迎新春。中國第15批赴南蘇丹（瓦烏）維和部隊日前組織新春游園活動，歡聲笑語回蕩在中國維和營區每一個角落。



此次游園活動設置數十項集群眾性、娛樂性、趣味性於一體的文體活動，設有套圈圈、猜燈謎、投壺、蒙眼畫鼻子、踩氣球、乒乓球過河等10個活動區，每個項目都精心準備了各種各樣豐富的獎品讓大家在繽紛多彩的活動中贏樂趣、得實惠。



“沒想到在海外也能過上這麼極具年味的中國年，雖然那時我們遠在萬里之外的非洲，但心裡卻感到與祖國離得那麼近。”維和官兵彭紅軍說，這次過年將會成為他一生中最為難忘、最有意義的一個新春佳節！



“靠左邊，靠左邊……”蒙眼畫鼻子項目中，官兵原地轉圈圈5圈，才能蒙眼辨別方向在畫板上畫出人像的鼻子，參與者花樣百出、笑料不斷，一張張開心幸福的笑臉見證了官兵們不同平日的活潑可愛，一個個趣味遊戲增強了官兵團結向上的協作意識，大家在游園活動中比智力、比速度、比協調能力，比出了開心，比出了快樂。



通過豐富多彩的游園活動，既有效緩解了全體官兵的思親想家之情，又活躍了節日氣氛。歡樂祥和的節日氛圍為維和官兵們春節期間的文化生活增添了一份熱鬧與歡騰，也讓官兵們在活動中凝聚了軍心士氣，激發了鬥志豪情。官兵紛紛表示，新的一年，將時刻牢記使命，堅守戰位，堅決完成好維和任務，向祖國和人民交上一份滿意的答卷。