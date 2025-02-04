“你好，中國”閃耀倫敦卡姆登集市春節慶典

中評社北京2月4日電／據人民日報報導，當地時間2月1日下午，倫敦最具人氣的地標之一卡姆登集市舉辦首次中國春節慶典活動。活動不僅讓倫敦本地市民感受到了濃濃的中國年味，也吸引了來自世界各地的遊客。中國駐倫敦旅遊辦事處作為唯一支持單位，舉辦“你好！中國”入境旅遊推廣活動，促進中英兩國民相親。



“你好！中國”花船巡游 倫敦運河上的春節盛宴



在卡姆登集市內，春節燈飾點亮了冬日街頭，紅紅火火的布置讓人瞬間感受到節日的喜慶氛圍。受中國駐倫敦旅遊辦事處邀請，貴州雜技團的演員們帶來了精彩絕倫的表演，雜技《空竹》、手技《青春律動》以及夢幻般的《月光》輪番上演，引得觀眾驚嘆連連，掌聲不斷。演員們身著貴州少數民族服飾，不僅展示了高超的技藝，更為觀眾帶來了中國豐富多彩的少數民族風情。



本次慶典活動還充分利用了倫敦標誌性的運河資源，組織了別具一格的“你好！中國”花船巡游。花船上裝飾著“你好！中國”國家旅遊形象標識，乘客們手舉手牌，共同迎接蛇年新春。船上的小朋友們還興致勃勃地塗色蛇年卡通形象，增添了節日的趣味。



中國旅遊咨詢台人氣爆棚 全球遊客熱情咨詢



中國駐倫敦旅遊辦事處特別設置了中國旅遊咨詢台，展示了豐富的旅遊資源。展台上擺放著中國旅遊地圖册、北京、甘肅、貴州、雲南等熱門目的地的旅遊指南，吸引了眾多遊客駐足咨詢。作為中國申遺成功後迎來的首個春節，中國駐倫敦旅遊辦還特別舉辦了春節知識有獎問答活動，來自英國、美國、意大利、西班牙等國的遊客踴躍參與。



貴州雜技團的演員們也特地來到展台，為遊客們推介貴州旅遊資源，邀請大家親身體驗這片風景如畫、多彩絢麗的神奇之地。數十位身著漢服和少數民族服飾的中外年輕人手舉“你好！中國”手牌，在卡姆登集市進行了一場別開生面的華服巡游。他們衣袂飄飄，宛如一幅流動的中國畫，吸引了無數遊客駐足拍照，共同感受中華文化的深厚底蘊。