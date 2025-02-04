雲南：客貨兩旺通關暢

中評社北京2月4日電／據光明日報報導，2月2日13時許，滿載乘客的D88次國際旅客列車准點停靠在站台，旅檢大廳開始喧鬧，旅客熙熙攘攘湧向驗證台，依次接受查驗。



“大家打起精神，旅客數量較多，檢查時一定要認真，確保旅客順暢通關。”雲南省西雙版納州猛臘縣磨憨邊檢站執勤四隊女子執勤組民警劉連正一邊按下對講機提醒組員，一邊接取證件、對照人證、錄入信息，開展查驗工作。



“以前，從老撾萬象乘車到中國猛臘要2天。現在，動車直達、通關‘絲滑’！”迅速通關後，老撾籍旅客本龔·蓬沙旺由衷點贊“邊檢速度”。



“我們快一點，旅客等待就少一點。”劉連正介紹，春節假期首日，磨憨口岸就迎來了出入境流量高峰。1月14日春運開啟以來，截至2月1日，磨憨邊檢站累計驗放出入境人員21000餘人次，同比增長61.55%。



針對春節期間入境人員增多的情況，磨憨邊檢站優化勤務組織，科學增派執勤警力，強化與海關、鐵路等部門合作，開通邊檢“春節返鄉”特別通道、旅遊團專用通道等，實行出入境旅客“分類分流”、開設“潮汐窗口”等措施，全力確保口岸通關順暢。



執勤間隙，新警趙佳楠撥通了手中的電話。電話另一頭，趙佳楠的母親用溫暖的聲音寬慰著第一次在外過年的女兒。趙佳楠說：“職責所在，父母都很支持我的工作。”



和母親通話結束後，趙佳楠和組員們穿戴好裝具，帶上執勤裝備，提前進入邊檢查驗區域。



“新年快樂！春節期間你們還堅守崗位，辛苦了！”火車司機樹金東接過證件後說道。20分鐘後，執勤隊民警快速完成了查驗勤務，列車鳴笛發車緩緩駛向中老友誼隧道，開往老撾方向。