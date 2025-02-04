哈薩克斯坦阿克套空難初步調查結果即將發布

中評社北京2月4日電／據央視新聞報導，哈薩克斯坦交通部長4日表示，由不同國家專家組成的聯合調查組的工作已進入最後階段，阿特套空難調查的初步結果將在最近幾天內公布。



2024年12月25日，阿塞拜疆航空公司一架從阿塞拜疆巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機在哈薩克斯坦西部城市阿克套近郊墜毀。機上共有62名乘客、5名機組人員，其中38人喪生。