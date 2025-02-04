【
大
中
小
】 【
打 印
】
哈薩克斯坦阿克套空難初步調查結果即將發布
http://www.CRNTT.com
2025-02-04 15:35:03
中評社北京2月4日電／據央視新聞報導，哈薩克斯坦交通部長4日表示，由不同國家專家組成的聯合調查組的工作已進入最後階段，阿特套空難調查的初步結果將在最近幾天內公布。
2024年12月25日，阿塞拜疆航空公司一架從阿塞拜疆巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機在哈薩克斯坦西部城市阿克套近郊墜毀。機上共有62名乘客、5名機組人員，其中38人喪生。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
哈薩克斯坦家庭在北京體驗中國年
(2025-02-04 15:30:31)
日本全日空一客機滑行時機翼與廊橋相撞
(2025-02-03 13:28:54)
又出問題！美國邊疆航空所有航班暫停起飛
(2025-01-31 19:07:00)
美國撞機事故初步調查報告30天內公布
(2025-01-31 18:41:47)
美國1995年以來重大空難
(2025-01-30 16:46:56)
日本發生持械傷人事件造成1人死亡
(2025-01-23 12:58:05)
哈薩克斯坦：發展對華關係是哈外交優先方向
(2025-01-23 11:29:01)
廣西壯族自治區賀州市副市長陳華接受審查
(2025-01-20 17:54:11)
中國地質調查局：低品位資源再評價成果顯著
(2025-01-19 17:08:04)
美聯邦航空局要求調查“星艦”火箭事故
(2025-01-19 12:10:54)