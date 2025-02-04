河南著力打造職業教育發展高地

中評社北京2月4日電／據新華社報導，近年來，河南縱深推進職業教育與社會產業緊密對接，構築院校與產業銜接調整機制，打造高技能人才供給基地，在高素質技能人才培養上形成了具有河南特色的“豫派工坊”品牌。



河南是7個國家職教創新發展高地建設省份之一，全省職業院校750多所，在校生290多萬人，職業教育規模居全國前列。



“產業布局到哪裡，職業教育就跟進到哪裡，產業需要什麼，職業院校就服務什麼。”河南省教育廳有關負責同志說，“十四五”期間，河南重點推進職教改革，圍繞傳統產業升級、新興產業培育、未來產業布局需求，調整優化職業院校布局和專業結構，新增專業1041個，撤銷老舊專業804個，立項建設省級示範專業點425個，建設高水平專業群152個；精準對接和服務河南“7＋28＋N”重點產業鏈，提升職業教育服務產業發展能力，組建20個省級骨幹職教集團，支持職業院校培育打造叫響全國的豫派“大國良匠”品牌。



其中，河南農業職業學院、河南蘭考三農職業學院圍繞國家糧食生產安全和保障重要農副產品供給，重點打造“豫農技工”；鄭州電力高等專科學校、許昌職業技術學院圍繞現代能源轉型、分布式光伏發電裝機需求，重點打造“能源豫匠”；河南建築職業技術學院圍繞智能建築、裝配式建築等，重點打造“河南建工”；河南交通職業技術學院、河南經貿職業學院圍繞現代立體交通、多式聯運物流等，重點打造“物流豫工”。這些具有河南特色的品牌，讓廣大學員通過職業教育成為高素質技能人才。



圍繞“大國良匠”培養，河南構築完整科學的職業教育體系，打造“金專業、金課程、金教材、金師資、金基地”人才培養機制，形成高素質技能人才貫通培養體系。



近日，鄭州電力高等專科學校承接的河南電力技術產業工人培訓項目圓滿完成，2000餘名新入職電力職工完成入職培訓，走向工作崗位。與此同時，該校承接的1萬名職工技能鑒定工作也順利完成，1萬名電力職工拿到電工證書。



據瞭解，河南省“7＋28＋N”產業鏈群中，一線技術技能人才70%來自職業院校，為河南產業高質量發展提供了人才支撐。



河南省教育廳有關負責同志說，河南要著力構建現代職業教育體系，凝聚多方合力，提高職業教育人才培養與地方經濟結合的“緊密度”、與行業發展需要的“適配度”，為區域經濟發展貢獻職教力量。