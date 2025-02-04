芬太尼之“毒”要靠美國自己根除

中評社北京2月4日電／據央視網消息，芬太尼和關稅之間是什麼“邏輯關係”？世界也解不了這道荒謬的題。美方近日以芬太尼問題為由，宣布對中國輸美產品加征10%關稅，這背後有著什麼樣的盤算？



其實，關注中美關係的人會發現，芬太尼是近年來美方炒作的一個熱點話題。一些美國政客不斷把本國芬太尼濫用問題的“鍋”甩給中國，聲稱“來自中國的芬太尼前體經過墨西哥加工成毒品輸入美國”等，借此制裁中國的機構、企業和公民，誤導國內外輿論。



外交學院教授李海東對《國際銳評》分析說，美國現任領導人上台十幾天，就以芬太尼為由對中國加征關稅，背後滿是利益算計。美方清楚很難從根本上解決芬太尼濫用問題，便像過去一樣把責任推卸給中國、墨西哥等國，意在展示強硬姿態，提升民意支持度。同時也是利用芬太尼問題在美國國內的高關注度，為其醞釀發動的關稅戰提供所謂合理性。



正如觀察人士指出，美國芬太尼危機的根源在其自身巨大的濫用需求和監管漏洞。對別國加征關稅，沒有觸及問題的核心，也就不可能從根本上解決問題。作為一種強效阿片類藥物，芬太尼原本用於臨床鎮痛和麻醉，但由於美國長期存在阿片類藥物濫用問題，芬太尼類物質淪為危害社會的毒品。可見，芬太尼問題本質上屬於美國“國內危機”。



據國際麻醉品管制局統計，美國是世界最大的芬太尼類藥品生產國和消費國，以世界5%的人口消費了全球80%的阿片類藥物。美國緝毒署數據顯示，芬太尼過量已成為導致18至45歲美國人死亡的主要原因，是“美國有史以來面臨的最致命的毒品威脅”。



為什麼芬太尼在美國濫用成災？一方面，受利益驅動，大型藥企游說政客提供政策保護，醫藥代表以各種手段鼓勵醫生多開處方藥，藥店也大力兜售，已形成一條完整的利益鏈條。在最近熱絡的中國社交媒體小紅書上，中美網友在“對賬”中，就有美國網友指出，阿片類藥物被故意過度開處方，是芬太尼濫用危機的主要原因。



另一方面，在政治極化背景下，美國政客雖然嘴上說著重視芬太尼問題，實際卻把它當成兩黨鬥爭工具。聯邦政府層面監管不力、對毒品危害宣傳不夠、美國各州藥物管制法律寬嚴不一、半數以上的州又實行“大麻合法化”等，都加劇了芬太尼類物質濫用。