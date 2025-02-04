蓋茨評Intel：科企走錯一步便被消滅

中評社香港2月4日電／微軟（MSFT）聯合創辦人蓋茲清楚地記得，當他還是一名年輕的程式設計師時，英特爾（INTC）是一家炙手可熱的大企業。但要回到過去將會極為困難，如果真的能實現的話。



“如果美國的製造業和科技行業能夠成為台積電和三星的可靠替代品，那麼這對美國來說是一件好事。他們正在努力做到這一點，但這需要時間和大量資金，因此這是一件非常非常困難的事情，”蓋茲在Yahoo財經的Opening Bid播客中說。



“科技界充滿了這樣的警世故事。在我成長的過程中，IBM（IBM）在大型電腦領域佔據主導地位。他們就是電腦產業。IBM仍然存在，但你知道，與現在的微軟相比，IBM微不足道。”蓋茲繼續說：“所以你必須非常謙卑，只走錯一個三岔口，你就會被消滅。”



英特爾在過去的一年里做了很多令人驚訝的事情——但都是負面的。



2024年12月1日，這個科技界的標誌性企業與其總裁Pat Gelsinger分道揚鑣。



三年多來，Gelsinger努力扭轉這家陷入困境的美國晶片製造商的局面。這些努力包括削減數千個工作、改善成本、獲得 CHIPS法案資金、建立晶片代工廠，以及承諾推出與Nvidia（NVDA）和AMD（AMD）競爭的快速AI晶片。



自他離職以來，華爾街消息人士向Yahoo財經透露，英特爾可能會從外部聘請繼任人。



無論如何，下一任總裁都需要收拾爛攤子。首先要在未能實現財務目標後重新贏得投資者的信任，並決定是否繼續拓展代工業務。它還需要立即穩定財務狀況。



英特爾第四季銷售額年減7%至143億美元。淨利暴跌76%。



該公司預計今年的利潤僅能維持收支平衡。



署理聯席總裁Michelle Johnston Holthaus在業績電話會議上表示，對於公司的問題，“沒有現成的解決方案”。



華爾街對英特爾的缺乏信心從其評級中可見一斑。Yahoo財經數據顯示，在研究英特爾的45名分析師中，80%的人給予該股持有評等。



英特爾股價在過去一年暴跌55%，遠遠落後於納斯達克指數21%的漲幅。與此同時，競爭對手晶片公司Nvidia同期升78%。其人工智能晶片創新方面優於英特爾和AMD等。



花旗分析師Chris Danely表示：“其虧損不斷增加，英特爾退出代工業務將對股東更有利。”