南水北調工程強化冰期輸水安全

中評社北京2月4日電／據新華社報導，南水北調工程冰期輸水當前處於關鍵期。水利部和中國南水北調集團加強預報預測、巡查防守和應急準備等相關工作，確保冰期輸水工程安全、供水安全、水質安全。



記者從中國南水北調集團瞭解到，2024至2025年度南水北調中線一期工程冰期輸水時間為2024年12月1日至2025年2月28日，涉及渠段從安陽河倒虹吸出口到北拒馬河暗渠進口渠段；東線一期工程冰期輸水時間為2024年12月21日至2025年2月28日，涉及渠段主要在東平湖以東的膠東段和黃河以北的魯北段。



南水北調工程是世界上最大的調水工程，東中線一期工程已向北方輸水近780億立方米。由於近年來極端天氣增多和長距離輸水、氣溫梯度變化大等，工程冰期輸水情況較為複雜、風險隱患較多。



南水北調中線一期工程為沿線京津冀豫四省市近1.14億人提供穩定優質水源。中國南水北調集團中線公司相關負責人表示，中線冰期輸水做好預報預測，針對工程重點部位，做好巡查防守。同時，做好動態調度、設施維護和應急準備，全力保障冰期供水需求，確保防冰設備有效運行。



據介紹，針對2024至2025年度冰期輸水，中線公司推進數字孿生冰期輸水業務應用建設，在安陽河倒虹吸以北段增加了20套氣象水溫監測感知設備，實現氣象水溫實時監測。同時，優化調整了冰期輸水調度規程，提升冰期輸水效益和效率。



中國南水北調集團東線公司相關負責人表示，東線工程強化預報預警，利用數字孿生等技術手段采集和整理工程氣象、冰情觀測數據，加強分析研判，保障冰期輸水安全。