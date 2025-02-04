馬斯克操刀　關閉美主要援外機構

中評社北京2月4日電／據大公報綜合路透社、CNN報導：由億萬富翁馬斯克領導的美國政府效率部（DOGE）3日宣布，正關閉美國對外援助機構“美國國際開發署”（USAID），並稱總統特朗普對此表示同意。



馬斯克3日在X平台發文表示，USAID已經“無法整頓”，並指控該機構參與“中情局流氓工作”和“互聯網審查”，是“一個犯罪組織”。他寫道：“你們知道美國國際開發署用你們的稅款資助了生物武器研究，包括新冠病毒，殺死了數百萬人嗎？”



馬斯克的行動得到了特朗普的支持。特朗普2日表示，USAID“被一群激進的瘋子控制著，我們要把他們趕出去”。



USAID是全球最大單一援助機構，旗下有逾一萬名員工。該機構在2023財政年度向全球各地提供了720億美元援助。據悉，USAID的官方網站2月1日已處於離線狀態。



特朗普2日還發文指責南非正在“沒收土地”，對待某些階層的人“非常惡劣”。在完成全面調查前，他將“切斷對南非的所有資助”。



南非總統拉馬福薩3日回應稱，南非政府沒有沒收任何土地，政府近期通過的《徵用法案》旨在確保南非公民以公平公正的方式獲得土地。他強調，除了“總統防治愛滋病緊急救援計劃援助”外，美國並未對南非提供其他重要資金支持。