“傳承不能斷”台灣青年在貴州舞獅迎新春

中評社北京2月4日電／據央視網報導，舞獅是我國一項傳統民間體育和藝術形式，它主要分為北獅和南獅兩大派別。南獅又稱醒獅，廣泛流傳於我國南方沿海省份。2月3日《兩岸共團圓 我在大陸過年》特別節目，我們一起去認識一位來自台灣的醒獅師父——賴翊凡。今年春節期間，賴翊凡就在妻子的家鄉貴州遵義過年，而且還帶著他的同心龍獅戰鼓隊，參加當地一系列的表演活動。



醒獅是中華文化的璀璨明珠，承載著無法割舍的民族情結。舞獅的動作要矯健有力、敏捷靈活；舞獅之人更要培養正氣，心懷家國。



“我是賴翊凡，1988年出生於台灣省宜蘭縣。2020年，我和妻子結婚後，陪她來到遵義市綏陽縣的老家。在當地政府的支持下，我開始收徒傳藝，並組建了同心龍獅戰鼓隊。如今，隊伍在遵義已經小有名氣，無論是公司的年會慶典，還是民間的婚禮祝壽都時常會請我們到現場舞獅。隨著春節臨近，我們幾乎每天都要外出表演。”



賴翊凡出生在一個醒獅世家，自打他記事起，父親賴聰雲就在宜蘭和台北的學校傳授醒獅課程，也經常到台灣各地表演。從小家庭的耳濡目染，讓賴翊凡對舞獅感到深深著迷，九歲時，他正式拜父親為師。此後的十年間，父親一直對他嚴格要求，讓他練就了結實的體格和堅韌的毅力，也讓他慢慢懂得了父親的良苦用心。



“當時父親有講一句話，傳承不能斷。他說這條路不好走，但是舞獅絕對可以給你的人生帶來不一樣的價值跟意義。”



現在，賴翊凡繼承了父親的衣鉢，在福建考取了舞獅運動國家一級教練員和裁判員資格，又來到貴州遵義發揚醒獅文化。



他一直對徒弟們強調，馬步扎牢，才能把獅舞好；品行端正，才能把人生道路走穩。看到徒弟們一路以來的成長和變化，賴翊凡覺得一切的付出都是值得的。



春節期間，賴翊凡帶著他的同心龍獅戰鼓隊應邀來到遵義萬燈會，為市民和遊客送來在傳統醒獅基礎上改編的名為《瑞獅舞動慶團圓》的節目，帶著孩子們一起互動，讓他們近距離觸摸這傳承千年的文化。