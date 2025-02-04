美華盛頓機場撞機監控視頻洩露

中評社北京2月4日電／據央視新聞援引多家美國媒體當地時間2月3日報導，美國華盛頓特區的里根國家機場的兩名員工因洩露機場監控攝像頭記錄下的客機和直升機相撞視頻，而被指控犯有侵入計算機罪，進而被捕。



截至目前，相關調查仍在進行中。



美東時間1月29日晚，華盛頓里根國家機場附近一架載有64人的客機與載有3名美軍士兵的“黑鷹”直升機相撞後墜河。美國總統特朗普30日在新聞發布會上表示，事故中無人生還。