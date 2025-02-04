﻿上海社區舉辦“村晚”　台胞編織寓意“旺來”

中評社北京2月4日電／據大公報報導，農曆新春佳節，不少在滬台胞已經在上海安家落戶，紛紛選擇留滬過年，滬上各界也為他們安排了豐富多彩的活動，讓他們感受到更多家的溫暖。如上海浦東的康橋鎮，特別和台胞機構合作，推出了“瑞蛇賀歲 福滿康橋──非遺韵裡的村晚時光”活動。在康橋社區常住的眾多台胞家庭也興致勃勃地前來參加，和上海市民一起捏面人，畫糖畫，製作中國結，寫春聯，台灣藝術家洪子琁還帶著女兒一起到現場教居民們製作傳統手工藝品，現場一派濃濃的喜慶氣氛。



在滬從事藝術教育的台胞洪子琁就居住在康橋鎮，這次擔任活動志願者前來教授現場居民們製作非遺手工藝品。“你看這個小小的竹編燈籠，加上紅果和鈴鐺裝飾，像不像台灣的鳳梨？鳳梨在閩南語中的發音近似‘旺來’，祝願大家新春福旺財旺。”說話間，洪子琁巧手一轉，一件漂亮的掛飾已經成形，引得周圍的“學員”都躍躍欲試。



洪子琁說，已經在上海工作生活多年，因為兩岸同根，過年習俗都差不多，而且女兒已經在上海讀大學，所以經常選擇留滬過年。“互動的同時，能讓居民們瞭解兩岸春節民俗的‘大同小異’，我非常開心。”



感受上海濃濃“年味”



76歲的台胞李淑華也來到活動現場。她說，20年前兩個兒子先後來大陸工作，她也就跟著兒子來上海定居。漸漸的，這裡還集聚起更多台胞鄉親，讓她感到和台灣沒什麼兩樣。李淑華說，上海宜居的環境，吸引了全家人，平日還非常喜歡參與社區活動。這次迎新賀歲活動，她和小兒子及四個孫輩齊齊現身，和社區居民們共同迎接新春佳節。