“非遺版”春節提升春節文化影響力

中評社北京2月4日電／據央視網報導，2025年農曆春節是“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後的首個春節。中國人買年貨、品年俗，經濟活力充分展現，越來越吸引全球關注。外媒認為，春節已成為向海外傳播中華文化的重要符號，也是觀察中國經濟的一個窗口。



美媒：全球共賀新春佳節感受中國年味



據英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，“中國的年味彌漫世界”。報導提到，中國以外的國家或地區，人們也會慶祝中國春節。熱鬧的舞龍舞獅表演讓英國首都倫敦充滿了中國年味。在日本橫濱，當地的中華街舉辦豐富多彩的活動，慶祝蛇年的到來。美國、古巴、澳大利亞多地的地標性建築都舉行了“中國紅”亮燈儀式，慶祝中國蛇年春節。



外媒：中國春節檔電影市場熱鬧非凡



路透社和美聯社的報導說，中國春節不光具有文化意義，春節期間的出游旅行也是提振經濟的機會。此外，多家外媒關注到中國電影市場熱鬧非凡。2025年，中國春節檔電影總票房已超過86億元，春節檔新片《封神第二部：戰火西岐》也從大年初一開始，在美國、法國、英國、保加利亞等16個國家和地區實現全球同步上映。



法新社：中國春節增添“科技感年味”



春節廟會是中國傳統民俗文化活動，也是過年的“重頭戲”。法新社日前發表的《在中國“AI廟會”上，科技與傳統相融合》的報導，介紹了春節期間北京舉辦的一場“AI 主題廟會”，稱“AI廟會”展示了中國科技與傳統文化的融合。