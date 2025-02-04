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菲律賓宣布“糧食安全緊急狀態”
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2025-02-04 16:58:52
中評社北京2月4日電／據新華網報導，菲律賓農業部長弗朗西斯科·勞雷爾3日表示，由於國內大米價格高漲，政府宣布進入“糧食安全緊急狀態”，啟用國家糧食局大米儲備以穩定國內供應。
菲律賓農業部表示，計劃逐步釋放大米儲備以壓低米價。勞雷爾說，緊急狀態將一直持續至國內高昂的米價有所改善。
近年來，由於自然災害頻發且大米依賴進口，菲律賓米價居高不下。去年3月，菲律賓米價同比增幅達到24.4%，創15年新高。為了穩定米價，菲律賓政府先前把大米進口關稅從35%降低至15%。
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