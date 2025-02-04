巴西聖保羅舉辦第20屆歡樂春節園游會活動

中評社北京2月4日電／據人民網報導，當地時間2月1日至2日，第20屆歡樂春節園游會活動於巴西聖保羅市中心的自由廣場舉辦，吸引近30萬旅巴僑胞與巴西當地民眾共慶蛇年新春。活動由巴西中國友好協會主辦，聖保羅市政府及巴西華人協會等華人社團協辦，並得到中國駐聖保羅總領館的支持。



中國駐聖保羅總領館副總領事田玉震表示，春節承載著團圓與和諧的美好寓意，不僅是中國人民的節日，也成為全球共同慶祝的節日。聯合國教科文組織將春節列入人類非物質文化遺產，充分體現了春節文化的獨特魅力和深遠影響，也彰顯了中華文化的國際影響力。期待通過本次活動，讓廣大海外僑胞感受到溫暖、歡樂和幸福，在濃濃的年味中向國際友人展現中華傳統文化的魅力與風采。



聖保羅市國際關係局局長安傑拉·甘德拉、聖保羅市議會議員喬治·哈托等當地政要在活動中向現場觀眾致以新春祝福。他們表示，華人社群是聖保羅市的重要組成部分，為當地經濟社會發展作出重要貢獻。園游會已成為聖保羅華人社群的一張靚麗名片和聖保羅多元文化交流的重要橋梁，不僅為大家帶來節日的歡樂，也為聖保羅增添了濃厚的文化色彩，進一步增進巴中兩國人民友誼。



自由廣場搭建的舞台前，鑼鼓喧天、旌旗飄展，舞龍、舞獅競相上演。舞台上，中國功夫、民族舞蹈等精彩節目引得現場掌聲連連。巴西中國友好協會會長李少玉對記者表示，該活動舉辦已逾20年歷史，之所以堅持在自由廣場這一開放區域舉辦，就是為了讓更多人感受中國春節的氛圍、體驗中國文化的魅力，“這是值得所有人共同慶祝的節日”。



當地居民費利佩·帕薩羅專程與妻子抱著兩個孩子來觀看表演。“我們家兩個孩子的生肖是老虎和龍，我們也很喜歡穿紅色的衣服。”帕薩羅和妻子都專門選擇穿著紅色服飾來參加活動，他們告訴記者，他們非常喜歡也渴望瞭解更多中國文化，希望進一步推動巴中文化交流。



除了現場表演外，在舞台周邊的攤位前，當地民眾還能體驗中國書法、試穿中國傳統服飾、品嘗特色小吃……聖保羅州立大學孔子學院設置的攤位前排起了長龍。在這裡，巴西人將自己的葡文名字寫在小卡片上，由孔院的志願者翻譯為中文並寫在紅色的紙條上。孔院教學秘書主管法比阿諾·洛佩斯告訴記者，希望通過設置這一攤位面向更多巴西人推廣漢語和中國文化。



家住附近的拉爾西奧帶著自己的女兒來到攤位前，讓志願者幫忙書寫了自己與女兒的名字。“豐富的表演、美妙的音樂，還有特色美食，我感受到了節日的喜慶。”拉爾西奧表示，希望明年能夠繼續擁有這樣的歡樂體驗。