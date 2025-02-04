倫敦新春慶典吸引超70萬觀眾

中評社北京2月4日電／據人民網報導，2月2日，大年初五，天公作美。多日陰雨的倫敦，陽光明媚。倫敦的年度盛事，”四海同春”新春慶典在特拉法加廣場、唐人街等多個地標性地點隆重舉行。



慶祝活動從早上10點持續至下午6點，包括舞龍舞獅花車巡游、戶外文藝匯演、美食年貨攤位、親子遊戲等一系列精彩項目。超過七十萬名英國民眾及全球遊客熱情參與，共同感受了濃厚的中國春節氛圍。



在特拉法加廣場的慶典上，中國駐英國大使鄭澤光在致辭中說，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”現已被聯合國教科文組織正式列入人類非物質文化遺產名錄。今天這麼多觀眾參加慶祝活動，充分體現了各界對中英合作的支持、對世界各國攜手合作的期待。



英國首相基爾·斯塔默發來賀信：“我向英國華人群體致以誠摯的謝意，感謝你們為這個國家作出的寶貴貢獻。我期待著我們都能秉持蛇年所象徵的智慧與堅韌，攜手前行！”



倫敦市長薩迪克·汗對倫敦華埠商會再次舉辦新春慶典表示贊許，發來賀信：“蛇年的到來提醒我們要以新的視角認識自己和這個世界。作為市長，我將一如既往地全力支持來自東亞和東南亞的市民，確保每一位市民都能感受到尊重、重視與安全，讓倫敦保持其開放包容、熱情好客的城市風貌。”



倫敦華埠商會主席鄧柱廷表示：“蛇以其獨特的智慧與敏捷形象深受人們喜愛，寓意著個人成長與社會進步。在邁進蛇年之際，願我們都能在新的一年裡實現蛻變，步步高升，在中英社區的大家庭中共創美好未來！



倫敦“四海同春”新春慶典由倫敦華埠商會主辦，受倫敦市長辦公室、大倫敦市政府以及西敏市政府大力支持。自2002年首次舉辦以來，慶典已連續成功舉辦23屆，成為倫敦乃至英國政府官方日曆上的特色活動之一，也是亞洲以外，規模最大的新春慶祝活動。