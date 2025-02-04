每年逾1.3萬人死於癌症　接受篩查早識別

中評社北京2月4日電／香港文匯報報導，國際抗癌聯盟將每年今日2月4日定為“世界癌症日”，今年主題強調癌症治療必須以人為本。而癌症是香港的頭號殺手，衞生署呼籲市民奉行健康生活模式，並透過接受篩查及早發現癌症。



衞生署指，每年逾1.3萬人死於癌症，而於2023年癌症更造成近15，000人死亡；2022年香港錄得超過35，000宗癌症新症，最常見5種癌症分別是肺癌、乳癌、大腸癌、前列腺癌和肝癌。隨著人口高齡化，預期新症數字和醫療需求將進一步上升。



約四成癌症個案可透過奉行健康生活模式和減少接觸主要風險因素預防，如避免吸煙和飲酒、多做體能活動、保持均衡飲食及維持健康體重和腰圍。因此，衞生署推出一系列針對各年齡層的健康促進計劃，透過教育和宣傳提高公眾健康意識。



政府正改革醫療服務，將醫療系統及大眾思維由以往的重治療轉化為重預防，在全港18區設立地區康健中心，提供健康促進、健康風險因素評估、疾病篩查及慢性病管理服務。在基層醫療署指導下，地區康健中心積極推廣“健康人生計劃”，以疾病預防、全人護理為核心原則，根據最新證據制訂個人化的預防保健計劃，應對市民不同人生階段的健康需求。



政府亦推出多個癌症篩查計劃，以達至及早識別早期癌症和開始早期治療，從而提高存活率，包括子宮頸普查計劃、大腸癌篩查計劃，以及風險為本的乳癌篩查先導計劃；今年底前更推行乙型肝炎篩查資助的先導計劃，旨在及早發現和治療慢性乙型肝炎，從而降低併發症（如肝硬化和肝癌）風險。



在癌症治療方面，醫管局已實施一系列措施提升癌症護理服務，採取跨專業模式進行診斷服務，為疑似癌症患者提供及時的檢查和診斷。另外，公立醫院由本年度起逐步加裝直線加速器，提升癌症治療的服務量；同時亦擴大藥物名冊的涵蓋範圍，納入新的癌症治療藥物和擴大現有專用藥物的臨床應用範圍等等。