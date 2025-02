C羅博物館7月K11　MUSEA揭幕

中評社北京2月4日電/據文匯報報導,位於Victoria Dockside的文化零售地標K11 MUSEA,繼續鞏固其作為全球頂級盛事舞台的地位。繼成功舉辦全球首個《100%多啦A夢 & FRIENDS》展覽,以及與英國Victoria and Albert 博物館(V&A)、香港殿堂級美術指導張叔平合辦的“The Love of Couture:Artisanship in Fashion Beyond Time”展覽後,K11 MUSEA再度吸引世界級盛事落戶,迎來首登亞洲、向葡萄牙足球傳奇C朗拿度(Cristiano Ronaldo)致敬的“CR7®生活博物館”,預計將吸引1200萬名訪客,包括來自世界各地的球迷,大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售。



“CR7®生活博物館”將於今年7月在K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle隆重開幕,向C朗拿度非凡的職業生涯及無可比擬的成就致敬。展覽誠邀來自世界各地的足球迷,一同沉浸在這個獨一無二的體驗中,重溫這位足球界傳奇人物的經典時刻與輝煌成就。



此展覽為期一年,預計將大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售,進一步將鞏固其作為文化、創意與創新的領先地位。此舉亦充分展現這座文化零售地標致力為各領域的創意人才提供多元化平台,同時為公眾帶來豐富的文化體驗。此展覽與我們過往舉辦的多個標誌性盛事,進一步鞏固K11 MUSEA文化零售地標地位。



“CR7®生活博物館”不僅展示C朗拿度職業生涯中的獎項及紀念品,更將運用尖端科技,為訪客呈現一個嶄新且沉浸式的體驗,生動地呈現C朗拿度的傳奇一生。訪客可與真人比例的C朗拿度合照留念,並透過互動多媒體裝置感受C朗拿度如何啟發年輕一代及追夢者。此外,展覽將推出一系列獨家官方商品,讓球迷與偶像的連系更加深厚。“CR7®生活博物館”門票將於2月5日正式開售,早鳥購票者可享有專屬優惠,包括獨一無二的限定“CR7®生活博物館”體驗。門票可於K11 Experience及其他平台購買。K11 MUSEA亦將與商戶合作,推出精心策劃的優惠及禮遇,豐富展覽期間的文化氛圍,營造濃厚的足球熱潮。



憑藉獨有的“文商結合”商業模式,K11 MUSEA曾成功吸引多場世界級盛事落戶,過往舉辦的活動包括去年夏季的《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡回特展全球首站,該展覽於開幕首個周末便將K11 MUSEA的人流提升近30%,遊客會員銷售急升60%,遊客人均消費增長40%;與英國Victoria and Albert 博物館(V&A)和香港殿堂級美術指導張叔平攜手舉辦的“The Love of Couture:Artisanship in Fashion Beyond Time”展覽,以及全球廣受歡迎的巨型橡皮鴨快閃K11 MUSEA及星光大道。