且十：台已上特朗普“菜單”蔡當不了賴老師

中評社上海2月5日電（作者 且十）英國泰晤士報2月1日刊登《我領導台灣八年，這是我讓特朗普站在我這邊的方式》的蔡英文專訪。蔡英文吹噓特朗普2017至2021年第一個總統任期時，她對與特朗普合作印象正面，台美之間就安全議題有強健、頻繁、明確的溝通。這樣的雙邊政府成員之間的溝通是她當時與特朗普政府關係密切的基礎。



蔡英文真是那哪壺不開提哪壺。不知道賴清德看了她的專訪，內心有何感想？



賴清德從投入2024地區領導人選舉時，美國“疑賴論”就如影隨形。後來把美國人信任的蕭美琴作為副手，勉強遮掩美國“疑賴”。勝選後雖然安全班子全盤接過了蔡英文的原班人馬，常把蔡英文的“四個堅持”掛在嘴邊，以示“蔡規賴隨”，但美國“疑賴”之聲末停。賴清德搞不定“過境”美國之事，首次出訪拖了半年之久，最後只能屈辱的接受“過境”夏威夷、關島才到南太島國轉了一圈。又因為與特朗普的團隊接不上頭，只好病急亂投醫地在關島與特朗普的死對頭、民主黨籍前眾議院議長佩絡西老太通了電話，被人嘲笑。



現在，特朗普旋風攪得全球不寧，台灣也已經上了特朗普的“菜單”，但賴清德還沒有找到與特朗普政府打交道的門。



這個當口，蔡英文大談她與特朗普打交道的經驗，不是打臉賴清德嗎？不是在當賴清德的老師，教賴清德怎麼做事嗎？



蔡英文與賴清德可真是不是冤家不碰頭。2016年，一眾老“台獨”分子喊“穿裙子的不宜選大位”，但蔡英文收割“太陽花”焰火，當選台灣地區領導人，被譽為“台獨金孫”的賴清德只好無可奈何地守著台南。2020年，賴清德乘著蔡英文因2018年民進黨在“九合一”選舉中大敗，在老“台獨”們支持下跳出來挑戰蔡英文連任，結果被蔡英文的“網軍”打得求饒，成為蔡英文第二任期的副手。2024年，蔡英文的“大阿哥”鄭文燦因為助選桃園失利，失去競爭資格，賴清德才在民進黨內一枝獨秀，成為唯一候選人，最後僅以40%的選票勝選。不過，賴清德當選了地區領導人，與蔡英文的明爭暗鬥並沒有結束，賴清德雖然把鄭文燦送進了大牢，但“英系”一直讓賴清德如梗在喉。

