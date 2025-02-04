馬會公益慈善研究院捐款助3國推動基層醫療

中評社北京2月4日電／據香港文匯報報導，香港賽馬會慈善信託基金與公益慈善研究院於1月28日至2月2日在泰國曼谷，聯同18個聯合國組織和慈善機構合辦一個與區域衞生和發展相關的會議。公益慈善研究在“從基層醫療層面管理非傳染疾病”的特別環節上，宣布與世衞合作推展一項為期3年、在基層醫療層面控制和管理非傳染疾病的先導計劃。



公益慈善研究院捐款190萬美元（折合約1，480萬港元），支持世衞西太平洋區域辦事處在3個國家，包括菲律賓、湯加和所羅門群島建立一項全面的非傳染疾病控制和管理流程。該流程將在基層醫療層面涵蓋非傳染疾病的預防、早期識別、治療、長期管理、以及預防和管理併發症。



世衞西太平洋區域辦事處疾病控制項目主任HuongTran表示，“開展這項非傳染疾病先導項目，將降低貧困國家與非傳染疾病相關的發病率和死亡率，同時為將來擴展這個全面非傳染疾病控制和管理流程至整個西太平洋地區建立投資案例。”



公益慈善研究院聯席秘書長陸怡指，聯同早前在2024年5月和10月的世衞投資回合所宣布的1，120萬美元（折合約8，740萬港元）捐款，是項捐款彰顯公益慈善研究院透過與世衞合作，肩負推動全球健康的使命。



為期一周的2025瑪希敦王子獎大會，以“在人工智能世代善用科技建設更健康世界”為主題。與會者探討如何利用最新科技，推動全民均可享有公平、可負擔和全面的衞生健康系統。