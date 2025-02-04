啟德體育園主場館今晩演練　天幕打開測音量

中評社北京2月4日電／據文匯報報導，啟德體育園主場館今（4日）晩再次舉行演練，舉行港超聯U－22聯賽，由傑志對北區，料有5萬人參與，包括公務員、政府僱員及社區團體。今次演練，主場館將首次打開天幕，環保署有專門人員監測音量水平，以確保達至可接受程度。



園方指，啟德主場館的核心設施──可開合式上蓋，以鋼材製造並配備嚴格的隔音規格，令主場館成為全球具備最高效隔音功能的運動娛樂設施之一，同時可在不受惡劣天氣環境影響下，舉辦不同類型的國際級體育盛事及文娛活動。



開合式上蓋的主要特點包括：



精密結構：整個上蓋結構及主鋼桁架，由15，000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米。配合主場館的無遮擋，或稱“無柱”設計，項目團隊運用先進的“超大型構件液壓同步提升技術”，在座位後方設置四組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置，大大提升安裝施工效率、質素和安全。



高效隔音：重型上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準，將活動期間的聲浪集中到場館內，確保在演唱會和活動期間，即使在住宅區附近也能提供最佳體驗。



精確操作：東西兩邊的開合式上蓋重逾4，800噸，每側上蓋由八輛專為重型鐵路技術設計的路軌車（“轉向架”）支撐，並由四條約71毫米粗的鋼纜所驅動，利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作。



安全系統：為確保運作的安全性與可靠性，開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，技術人員會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。

