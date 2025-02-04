假借“探孫女”作掩飾　黎智英赴美晤彭斯

中評社北京2月4日電／據文匯報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾外危害國安案，昨日踏入第一百二十六日審訊，亦是春節假期後首次庭審，續由控方盤問黎智英。控方在庭上展示黎與助手Mark Simon的信息，直指黎於2020年6月12日假借探望在美國剛出世的外孫女作掩飾，向高等法院申請更改保釋條件離港，實際是計劃在香港國安法快將生效前赴美與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）等官員會面進行游說。黎在庭上否認隱瞞，辯稱與美官員會面沒什麼大不了，隨即被法官李運騰質問“會見時任美國副總統彭斯也沒什麼大不了？”



在控方盤問下，黎智英昨在庭上繼續狡辯稱當時不知其保釋條件是不准離港，否則不會“大費周章”安排訪美，又堅稱當時其女兒Jade在紐約誕女，其助手Mark Simon才“順道”安排他與美國官員會面云云。法官李運騰質問：黎若不知其保釋條件包括不得離港，為何在申請更改保釋條件前兩三個星期便計劃美國行程。法官李素蘭亦質問黎：為何在申請2020年6月24日至同年7月19日期間赴美時，未提及他會與彭斯會面。黎供稱他當時認為無須向法庭提及，堅稱他只想見其新生孫女。



法官：赴美只為見美國官員



控方在庭上展示黎於2020年5月30日向Mark Simon傳信息指：“你們幫我定日期訪美，儘管我渴望見到我的孫女”。法官李運騰指出，信息顯示，黎探望孫女並非赴美主因。控方又展示黎於2020年5月22日傳信息予Mark Simon指：“我會嘗試取得我孫女的出世紙來令我的保釋申請變得合法，我希望我的女兒在接下來幾天內誕女，這樣我就能確定我去美國的日期了”。法官李素蘭指按信息所指，黎赴美只為會見美國官員。



控方另展示信息顯示黎稱：“在這個危機時刻是一個很好的保護，我也希望看到大老板”。控方問黎“大老板”是否指時任美國副總統彭斯，黎否認，稱“彭斯怎會是我的大老板！”法官杜麗冰指出，黎想女兒在數天內誕女，是為了方便他赴美時與美國官員會面順道探望孫女，黎承認。

