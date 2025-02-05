中評現場：香港民青局新春酒會 李家超舉杯

祝酒儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月5日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局乙巳年新春酒會4日在香港會展中心大會堂舉行。香港特區行政長官李家超及多名司局長、議員、區議員等出席。李家超在祝酒儀式上帶領舉杯，祝願國家繁榮昌盛，國富民強；祝願香港萬家安泰，民歡業旺，市民如意吉祥。



民政及青年事務局乙巳年新春酒會當日下午舉行。酒會由青少年武術表演《龍騰虎躍》拉開帷幕。



民政及青年事務局局長麥美娟在致辭中表示，去年是中華人民共和國成立七十五周年。在國家堅強領導下，我們見證了祖國從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。而在行政長官的帶領下，過去一年民青局以“家和萬事興”為工作主軸，凝聚社會各界力量，推動家庭、社區和青年三者的和諧發展，取得了豐碩的成果。



麥美娟提到，在社區和諧方面，新一屆區議會順利上任，全體區議員在上任三個月內開設辦事處，並在首月成立提振地區經濟專責工作小組，為社區籌辦地區活動，成績是前所未見，充分反映區議員在完善地區治理後的出色表現。全港四百五十二隊關愛隊運作順暢，累計探訪約三十四萬個有需要住戶，提供約三萬六千次簡單家居或其他支援服務，並舉辦了約二萬一千項地區活動。在突發和緊急事故中，如佐敦道華豐大廈火警、東湧新市鎮大規模停水等，關愛隊不分晝夜、迅速動員，為受影響人士提供支援，他們無私奉獻的精神深受社會認同。