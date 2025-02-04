日本前首相岸田遇襲案開庭審理

中評社香港2月4日電／共同社報導，關於2023年4月在日本和歌山市向前首相岸田文雄的演說會場投擲爆炸物，以對岸田等人殺人未遂及違反爆炸物管制罰則等5項罪名被起訴的無業人員木村隆二（25歲），4日和歌山地方法院（審判長：福島惠子）舉行審判員審判首次公審，木村稱“並無殺人念頭”。辯護方主張稱殺人未遂罪不成立，僅屬於造成兩人受傷的傷害罪。



辯護方在陳述中表示，被告為了使社會變得更好而想參加選舉，但未到年齡無法參選，因此對選舉制度抱有不滿。他在社交網站（SNS）上發帖並提起訴訟，可是並未受到關注，所以“想在有名政治家在場的地方引起關注，讓社會知道自己的想法”。



檢方指出被告的行為有可能致人死亡，主張稱：“屬於瞄準首相並將周圍人捲入的恐怖襲擊行為，動搖了民主主義的根本。其動機自私且有計劃，有可能再次犯罪。”



木村還被控違反《刀槍法》《火藥類管制法》《公選法》等罪名。被告方面稱“不知道當時在進行選舉”，否認違反《公選法》。關於違反爆炸物管制罰則及《刀槍法》《火藥類管制法》的罪名，被告方面雖然承認了製造和持有，但主張稱“目的並不是傷害人的身體”。



起訴書等顯示，木村2023年4月15日在和歌山市的雜賀崎漁港，以殺害岸田等人為目的向演說會場投擲並引爆了自製的爆炸物，造成附近警察和聽眾共兩人受輕傷等。岸田當時是前來為眾院和歌山1區補選助陣，沒有受傷。



據辦案人員稱，被告帶去的爆炸物為兩個，其中一個爆炸。可能是自製的筒狀炸彈，爆炸後部分碎片扎入約60米外的集裝箱。和歌山縣警方和地檢通過鑑定和再現情景實驗等確認了爆炸物的殺傷力，認為存在知曉可能造成岸田死亡的“未必故意”，因此適用殺人未遂罪名。



此案包括初審在內共進行四次審理，將於19日宣判。