網評：增強內聯外通優勢　聚資金促投資

中評社北京2月4日電／增強內聯外通優勢 聚資金促投資



來源：文匯網 作者：葉建明



財政司司長陳茂波昨天出席港交所新春開市儀式時致辭時說，今年投資環境面對地緣政治、貿易關稅、減息速度慢於預期等挑戰。不過，他指出，剛過去的龍年，恒生指數累升近4，500點，升幅逾28%，扭轉連續3個農曆年的跌勢，亦是過去7個農曆年表現最好的一年。過去一年港股流動性亦顯著改善，去年每日平均成交額近1，320億元，較對上一年升幅逾26%，個別板塊交投尤其蓬勃，交易所買賣基金（即ETF）、期權及期貨等每日平均成交量亦大幅上升。陳茂波指，在目前的地緣政治格局下，香港成為內地企業境外上市的首選地，亦是國際企業要布局中國與亞洲市場的首選通道，特區政府會把握好歷史機遇，在變局中開新局，全面發揮香港國際化、高效及專業的平台角色及功能，更好匯聚境內外資金、人才、企業及項目，讓香港成為區內最便捷的一站式資源匯聚中心。



鞏固雙向投資平台功能



香港回歸祖國近28年來，不斷總結經驗，“一國兩制”實踐進入新發展階段。在由治及興的今天，“一國兩制”制度優勢正在進一步釋放，不僅令包含香港特區在內的整個中國受益，國際社會也受益。



“背靠祖國、聯通世界”，是香港最大的優勢之一。香港高度國際化，自由開放，其自由港、普通法、獨立關稅區、簡單低稅制等，都是優勢所在，一直是海外投資者的樂土。今天“一國兩制”有了更深的內涵和新的時代印記，為香港提供了發展的新動能。



今天國家不論是經濟社會發展還是科技創新，都出現日新月異的巨大變化。1997年中國GDP為8.02萬億元人民幣，到了2024年GDP已經達到134.9萬億元人民幣，增長了10多倍。中國正在走高質量發展之路，在創新科技上發展迅猛，不久前，DeepSeek人工智能大模型橫空出世，國際社會普遍認為中國不僅能實現科技場景的技術應用，也能實現底層科技創新，是中國AI技術發展的里程碑，類似DeepSeek這樣的優質創科企業，正被市場寄予更多期待。

