網評：特朗普啟關稅戰無助美國再強大

中評社北京2月4日電／特朗普啟關稅戰無助美國再強大



來源：文匯網 作者：梅新育



我們已經看到特朗普再次入主白宮以來對政府內部人員和對外援助支出“開刀”，但上述所有措施都會觸動極為廣泛的群體利益，必然招致強烈反對，特朗普能迅速做到這一切嗎？如果不能，那麼特朗普的加關稅之舉就會淪為“畫虎不成反類犬”，財政赤字不降反增，“再工業化”落空而國內通脹暴漲，社會群體性騷亂也有可能爆發。就這次總統令宣稱要針對的目標——芬太尼和非法移民危機而言，向中加墨三國施壓也無法根治，因為這兩場危機根源在於美國國內治理，需要美國自己拿出自我革命的勇氣，向自己國內體制痼疾開刀。



枱底利益才是美毒品肆虐根源



就芬太尼危機而言，中國是全球毒品治理的模範，是國際社會公認禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家；美國人口僅佔世界5%，卻消費了全球80%的阿片（opioid）類藥物，堪稱全球一家獨大的“主要毒品需求國”，沒有資格對中國的禁毒努力說三道四。美國毒品氾濫的根源在於自身能力不強，管控不力，減少國內需求才是治本之道，其食品藥品監管體制，司空見慣的政府監管部門和製藥公司之間來回“橫跳”攫取最大化個人收益的“旋轉門”現象，“權力鬥爭派性高於人性”的黨爭，所有這一切共同構成了美國芬太尼危機難以解決的根源。



2017年英國《衛報》報導，此前10年，美國製藥公司為游說和資助美國國會議員而投入的金額高達近25億美元；當時的美國國會中，眾議員每10人有9人、100名參議員中有97人接受了製藥公司的競選獻金；這次特朗普任命的衞生部長人選小甘迺迪在美國參議院對他任職投票前的聽證會上“掀桌子”式公開指責參議員們收受大藥企巨額政治現金，一貫以窮人代言人形象示人的左派伯尼·桑德斯也收了150萬美元。這樣的政治體制痼疾不能解決，抹黑中國和加徵關稅有何用途？

