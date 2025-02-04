網評：做好反制預案　應對經濟戰科技戰

中評社北京2月4日電／做好反制預案 應對經濟戰科技戰



來源：文匯網 作者：鄧 飛



中國DeepSeek人工智能大模型發表後，美西方政客焦躁無比，一輪世紀級中美科技及輿情博弈隨即展開。美國可以使出扣留華為高層這種損招，可以用上強迫 TikTok 出售公司股權這種蠻招，可以對自己北約盟友都照樣威逼脅迫要侵吞其領土之時，美國還有什麼底線不能突破？還有什麼狠招不會使出？中國需要多做應對和還擊的預案，應對美國實施打壓的經濟戰、科技戰。



近年流行講所謂的“認知作戰”（Cognitive Warfare），到底是哪個國家或地區的智庫和學者率先提出，真的不易考證。



“認知作戰”有組織有目標有行動



簡單來講，所謂“認知作戰”就是發動一系列有明確打擊目標、有組織協調和相應戰略戰術的作戰行動，只不過作戰的目標不是消滅敵人的有生力量或者奪取敵人的領土，而是影響和塑造敵人、盟友和己方對敵人整體形象或者某個領域的認知和價值判斷，所使用的手段也不是具有物理殺傷毀壞能力的武器裝備，而是使用通訊及網絡科技為主的平台和手段。這裡的重點，不在於通訊及網絡科技手段，重點在於這是一種有組織的作戰行動。



換言之，這是有別於一般網絡平台和傳統媒體平台自發的新聞報導和評論，作戰行動絕不可能是媒體和網絡自發的行為，肯定是有組織有目標的行動，而且行動的規劃和執行往往依循軍事作戰行動的邏輯和思維方式，所以才稱之為“作戰（warfare）”。



中國作為一個日趨崛起的大國，這種所謂的“認知作戰”概念就越發被用在中國身上，無論是“莫須有”式地批評中國內地向海外和台灣地區持續發動“認知作戰”，還是真的針對中國採取各種領域的認知作戰。在春節期間衝擊美國創科股市的DeepSeek，就是大家面臨各方認知作戰的又一個典型案例，值得認真分析，小心應對。

