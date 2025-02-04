日本希望在聯合聲明寫入美國參與日防衛不動搖

中評社香港2月4日電／共同社據多名日本政府相關人士4日透露，日美兩國政府正在協調，在配合日本首相石破茂與美國總統特朗普7日會談發表的聯合聲明中，擬寫入“美國對日本防衛的參與不動搖”。考慮到特朗普要求北約（NATO）成員國增加國防預算，石破有意在會談中介紹日本面向從根本上強化防衛力而增加預算的舉措。



在2017年2月時任日本首相安倍晉三與特朗普會談之際發表的聯合聲明中，寫明瞭“美國動用一切種類軍事力的對日本防衛的參與不動搖”。特朗普重返白宮後的對日政策尚不明瞭，日本有意重新確認日美繼續開展安全保障合作。關於寫明美國以包括核武器在內的戰力參與的“延伸威懾”，雙方也將展開協調。



日本官房長官林芳正在記者會上正式宣佈，石破將於6～8日訪美，並就首腦會談強調“將構建牢固的信賴關係，把日美同盟提升到新的高度”。石破在眾院預算委員會會議上表示：“關稅和安保問題等課題堆積如山。將排定優先順序，在有限的時間內取得成果。”



石破打算在會談中，介紹基於2022年制定的《國家安保戰略》，擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）和增加防衛費及相關經費使其達到國內生產總值（GDP）2%的方針，就面向強化日美同盟威懾力採取的措施謀求理解。