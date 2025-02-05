麥美娟：新一年繼續推展《青年發展藍圖》

民政及青年事務局局長麥美娟（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月5日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局乙巳年新春酒會4日在香港會展中心大會堂舉行。民政及青年事務局（民青局）局長麥美娟在致辭中表示，新一年會繼續推展《青年發展藍圖》措施，包括全速推展“連青人網絡”南昌互動平台、啟德青年驛站、青年廣場改建等工程，為青年提供更多實體發展空間。還將舉辦第二屆青年發展高峰論壇、不斷優化青年內地和海外的交流、實習計劃，並支持青年創新創業，為青年創造更多機會，助力他們綻放光彩、實現夢想。



麥美娟在致辭中表示，去年是中華人民共和國成立七十五周年。在國家堅強領導下，我們見證了祖國從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。而在行政長官的帶領下，過去一年民青局以“家和萬事興”為工作主軸，凝聚社會各界力量，推動家庭、社區和青年三者的和諧發展，取得了豐碩的成果。



麥美娟說，在家庭建設方面，我們成功舉辦了首屆家庭暨婦女發展高峰會，吸引了超過九百名本地和粵港澳大灣區的婦女團體、商界和相關服務組織的代表參與，共同探討家庭建設的未來方向。我們還推出了一站式家庭及婦女資訊平台和全新的家庭教育推廣計劃，進一步促進香港婦女和家庭教育的健康發展。



在社區和諧方面，新一屆區議會順利上任，全體區議員在上任三個月內開設辦事處，並在首月成立提振地區經濟專責工作小組，為社區籌辦地區活動，成績是前所未見，充分反映區議員在完善地區治理後的出色表現。全港四百五十二隊關愛隊運作順暢，累計探訪約三十四萬個有需要住戶，提供約三萬六千次簡單家居或其他支援服務，並舉辦了約二萬一千項地區活動。在突發和緊急事故中，如佐敦道華豐大廈火警、東湧新市鎮大規模停水等，關愛隊不分晝夜、迅速動員，為受影響人士提供支援，他們無私奉獻的精神深受社會認同。