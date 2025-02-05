快評：大罷免來勢洶洶　藍白同坐一條船

中評社快評／台灣綠營背景的19個罷藍團體選在大年初六開工第一天送出第一階段罷免提議書，另有約10個選區將於隔週送出，民團預估約30個罷團可趕在新法實施前送件。國民黨方面，由於連署起步較晚，目前僅少數第一階段連署達標。形勢看來對藍營不利。



民眾黨方面，現有8席“立委”全部為不分區“立委”，不能罷免，不在綠營推動的罷免名單。不過，因為民眾黨與民進黨勢同水火，民進黨一直欲對民眾黨除之而後快，加上民眾黨需以藍白合、並在“立院”過半才能真正發揮戰力，一旦國民黨反擊大罷免失敗，民進黨成為“立院”多數，民眾黨的處境也將受影響。從這一點上看，藍白同坐一條船，大罷免來勢洶洶，民眾黨無法置身事外。



白營參戰，藍白合反擊大罷免，勢在必行。民眾黨是清楚當前形勢的，代理主席黃國昌敦促賴清德懸崖勒馬，並稱民眾黨將採取具體行動。黃國昌昨天限期賴清德到5日下午民進黨中常會公開表態反對大罷免，若繼續拿公民團體當擋箭牌，民眾黨將盤點、下鄉到不適任綠委選區宣傳不適任事蹟。



名嘴黃智賢昨天於臉書發文，剖析國民黨、民進黨與民眾黨在大罷免下的影響，認為“藍最傷、白萎縮、綠無損”。黃智賢認為，民進黨在“立法院”51席等於0席，什麼都做不了，賴清德已經無路可走，反正罷免也沒有什麼損失，不如半推半就，順勢而為，最好的狀況是，罷免改選後民進黨多拿6席，這樣民進黨就單獨過半，藍白實質萎縮，再合也沒有用。



大罷免潮來勢洶洶，不論喜不喜歡，都會是台灣今年的重頭戲。藍白同坐一條船，衹有合力反擊，才能穩住局面。