馬凱碩：中國若謹慎低調行事 特朗普是大禮

馬凱碩認為，美中有可能就一中政策堅定承諾達成協議 FP視頻 中評社華盛頓2月4日電（記者 余東暉）新加坡知名戰略學家馬凱碩（Kishore Mahbubani）4日指出，中國與特朗普的比試仿彿馬拉松賽跑與短跑，從長遠看中方會勝出。特朗普的交易性為中方提供了機會，包括在一中政策上獲得美方的堅定承諾。他說：“如果中國人謹慎低調地行事，特朗普將是給中國的一份大禮。”



美國智庫亞洲協會政策研究所傑出研究員馬凱碩4日參加由《外交政策》舉辦的線上論壇，探討特朗普執政前兩週的行動帶來的影響。



馬凱碩表示，大多數的亞洲國家對華盛頓的混亂感到震驚，因為亞洲人喜歡有秩序、可預測和良治。而特朗普將這一切撕扯掉，讓人想知道特朗普是不是想把美國變成索馬里。但他也表示，不要低估美國，美國是一個不尋常的社會。一時的政治混亂從長遠看卻可能使美國變成更強大的社會。



馬凱碩指出，在此過程中，中國顯然是最重要的參與者之一。中國比其他國家都更密切地關注特朗普。到目前為止，特朗普至少給中國帶來了兩個好處：第一，特朗普在玩短期遊戲，而中國更瞭解多極多元世界的出現。中國玩的是2050年遊戲而不是2025年。他們是在跑馬拉松而不是像特朗普在短跑，從長遠看跑馬拉松的會獲勝。中國人會覺得時間在他們一邊。第二，特朗普快速疏遠了許多國家，尤其是朋友。