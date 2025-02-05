烏克蘭媒體：烏一線部隊三年來將首次大輪換

中評社北京2月5日電／據新華社報導，《烏克蘭真理報》4日援引烏武裝部隊總參謀部消息人士的話報導，烏武裝部隊總司令瑟爾斯基已批准一線作戰部隊輪換計劃，這將是俄烏衝突爆發近三年來烏克蘭一線部隊首次大規模輪換。



烏克蘭武裝部隊總參謀部消息人士說，按照瑟爾斯基1月11日發布的命令，烏武裝部隊其他軍種將抽調5萬名軍人轉入陸軍序列，以補充一線作戰人員並啟動這些人員的輪換，補充人員規模相當於一線作戰部隊總兵力的五分之一。



瑟爾斯基3日在社交媒體發文稱，目前正在推動烏軍非作戰部隊轉入一線作戰部隊。