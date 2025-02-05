聯合國利比亞支助團成立利大選咨詢委員會

中評社北京2月5日電／據新華社報導，聯合國利比亞支助團（聯利支助團）4日宣布成立一個咨詢委員會，以幫助解決利比亞舉行大選所面臨的問題。



聯利支助團當天發表聲明說，這個咨詢委員會由20名具有廣泛代表性的利比亞人士組成，他們將向聯利支助團提交一份可操作並得到大多數利比亞人認可的提案，旨在解決利比亞大選進程中一些懸而未決的問題。



聯利支助團指出，聯合國希望通過成立這個咨詢委員會改變利比亞目前的政治僵局。



聯利支助團代理主管兼聯合國秘書長利比亞問題副特別代表斯蒂芬妮·庫里2024年12月向聯合國安理會提議，組建一個由利比亞各方代表構成的咨詢委員會，為利比亞舉行大選提出可行建議。



自2011年卡扎菲政權被推翻後，利比亞陷入動蕩。得到聯合國承認的民族統一政府與支持它的武裝力量控制西部部分地區，而國民代表大會則與“國民軍”結盟，同民族統一政府在利比亞境內形成割據對峙之勢。在聯合國斡旋下，利比亞衝突雙方於2020年10月在瑞士日內瓦簽署停火協議，並於當年11月在突尼斯舉行的政治對話期間就“通往選舉的路線圖”達成一致，同意2021年12月舉行總統和議會選舉。此後由於種種因素，利比亞議會和總統選舉被推遲。