節慶顯活力　四海年味長——春節假期回眸

2025年1月29日，人們在江蘇省南京市夫子廟花燈市場挑選花燈。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月5日電／據新華社報導，歷添新歲，春滿山河。



乙巳春節，神州大地人潮如織，消費市場人氣旺盛。假日中國，在流動和忙碌中盡顯生機與活力。



申遺成功後的首個春節，“年”的味道愈發醇厚，“節”的內涵不斷延伸，山川湖海、全球共慶。人們在團圓歡慶中賡續文脈，在憧憬祝福中開啟新篇。



流動中國活力四射



大年初一，來自珠海、江門、香港、澳門的多支醒獅隊聚首珠海金灣區。



“港珠澳大橋建成後，我們來往內地更方便了。”香港遊客葉欣欣說，“在珠海看到舞龍舞獅表演很開心，很有過年的味道。”



隨著“港車北上”“澳車北上”等便利通關政策推進，港珠澳大橋憑借“一橋連三地”的交通優勢，成為春節期間內地及港澳居民跨境出行的熱門通道之一。一家旅行社負責人告訴記者，今年春節推出與非遺相關的文化游等特色活動，吸引大量香港遊客參團，出團量比去年春節增長了50%。



今年，除夕首次被列為假日，8天春節長假掀起出行熱潮。2025年綜合運輸春運工作專班預測數據顯示，2025年春節期間（1月28日至2月4日），全社會跨區域人員流動量預計超23億人次。



在南京秦淮河兩岸，流連於如夢似幻、流光溢彩的花燈會；在廣州白鵝潭珠江河畔，看一場融入“無人機＋燈光秀”的煙花匯演；在敦煌沙洲夜市，體驗製作莫高窟“同款”壁畫；在內蒙古呼倫貝爾大草原，感受冰雪那達慕的精彩……這個春節假期，各地遊客行走在大美中國，感受年味濃濃、文韵悠悠。