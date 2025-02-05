【
大
中
小
】 【
打 印
】
哈里納被重新任命為乍得總理
http://www.CRNTT.com
2025-02-05 10:17:38
中評社北京2月5日電／據新華社報導，恩賈梅納消息：乍得總統府秘書長4日晚在國家電視台宣讀總統令，哈里納被重新任命為乍得總理。
當天早些時候，乍得新一屆國民議會188名議員宣誓就職。數小時後，乍得總理府在社交媒體上宣布，總理哈里納向總統遞交了辭呈。
2024年5月，乍得舉行總統選舉，穆罕默德·代比當選總統，哈里納隨後被任命為總理。2024年12月29日，乍得舉行立法、地區和市政選舉，新一屆國民議會產生。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
乍得總理哈里納會見王毅
(2025-01-09 12:42:17)
乍得總統府遭襲致19人死亡
(2025-01-09 12:25:15)
乍得首都發生槍戰
(2025-01-09 10:54:37)
法國開始從乍得撤軍
(2024-12-12 11:14:35)
習近平會見乍得總統穆罕默德
(2024-09-03 19:03:31)
乍得西北部持續降雨引發洪水至少54人死亡
(2024-08-16 11:59:04)
姜信治會見乍得愛國拯救運動代表團
(2024-07-03 17:38:13)
乍得新總統穆罕默德·代比宣誓就職
(2024-05-24 17:38:36)
乍得過渡總統穆罕默德·代比贏得大選
(2024-05-10 18:02:30)
應兩國要求 美國將從乍得和尼日爾撤出駐軍
(2024-04-30 13:15:33)