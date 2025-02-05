中評社北京2月5日電／據新華社報導，恩賈梅納消息：乍得總統府秘書長4日晚在國家電視台宣讀總統令，哈里納被重新任命為乍得總理。



當天早些時候，乍得新一屆國民議會188名議員宣誓就職。數小時後，乍得總理府在社交媒體上宣布，總理哈里納向總統遞交了辭呈。



2024年5月，乍得舉行總統選舉，穆罕默德·代比當選總統，哈里納隨後被任命為總理。2024年12月29日，乍得舉行立法、地區和市政選舉，新一屆國民議會產生。