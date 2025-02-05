佩通坦訪華，尋求進一步加強中泰雙邊關係

2024年8月18日，新任泰國總理佩通坦·欽那瓦在曼谷出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月5日電／據新華社報導，今年適逢中泰兩國建交50周年。新春伊始，泰國總理佩通坦·欽那瓦應邀訪華。這是佩通坦就任總理後首次正式訪華，泰方表示，希望借此訪加強兩國關係、期待重塑中國遊客赴泰旅遊信心。



對外政策注重實效



自2024年8月出任總理以來，佩通坦基本延續前任總理賽塔·他威信時期泰國政府獨立自主的對外政策，在地區和國際事務中保持中立立場，維持大國平衡，重視周邊外交，參與區域合作，努力為泰國經濟社會發展營造良好的外部環境。



1月20日至24日，佩通坦率團赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。在達沃斯，佩通坦與多國領導人舉行會見或非正式會談，與歐洲自由貿易聯盟簽署自貿協議，與雀巢、可口可樂、拜耳、阿斯利康、谷歌、百事等知名企業接洽以招商引資。



在達沃斯期間，佩通坦要求泰國代表團舉辦推廣活動，展示泰國藝術、文化和美食。按她的說法，政府將進一步推動這些國家重要軟實力轉化，以商品等多種方式為國家創造收入並推動經濟發展，讓軟實力成為國家經濟增長的新引擎。



佩通坦的外交非常注重實效。她對外界說，泰國地理位置優越，政府在推動數字經濟、技術發展和人才培養、食品安全保障政策等方面為投資者創造了有利環境，並將致力於繼續支持投資，推動泰國經濟實現可持續和包容性增長。



佩通坦延續對華友好政策，期待同中方加強高層往來，學習借鑒中方成功發展經驗，持續推進“一帶一路”合作，密切人文交流，深化傳統友誼，同中方加強多邊框架協作，共同維護自由貿易體系。