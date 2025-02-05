美科技響警號　美元前景堪憂

中國DeepSeekAI模型的冒起，令多只美國科技股急挫，為美國的科技業界敲響了警鐘。（大公報） 中評社香港2月5日電／美國總統特朗普形容中國DeepSeek為低成本、高性能AI（人工智能）模型，對科技業界敲響了警鐘，加上他肆意挑動貿易戰，將面對中國、加拿大、墨西哥等反制措施打擊，勢必衝擊自身經濟，美元資產利淡消息接踵而來，沽售壓力勢必加劇。近期美匯指數多番上試110點阻力均失敗而回，美元走勢有逆轉向下的可能。



大公報報導，華爾街股市流年不利，呈現震蕩向下。中國DeepSeek低成本、高性能大模型震散美國科技股，以算法創新技術替代高成本投入，市場憂慮先進AI芯片需求縮減。正當市場重新評估美國芯片股盈利前景之際，美國當局又醞釀進一步收緊芯片限制，令英偉達（NVDA.US）股價持續受壓，今年首月股價累跌約11%，大幅跑輸標普指數2.7%的升幅，可見投資者紛紛拋售科技股套現。



美霸凌適得其反 高估值難持久



事實上，訓練成本不到600萬美元的中國DeepSeek大模型，是在美國對中國實施先進芯片出口限制的環境之下誕生，面對芯片供應受限，透過算法技術改良與創新，一樣可達到美國頂尖AI大模型性能。換言之，美國科技霸凌、無理打壓適得其反，倒逼中國科技企業技術創新，在生成式AI大模型領域迅速追上，削弱美國技術優勢，可以預期華爾街大行必然會重估美國科技股投資價值，現時高估值的情況將無法持續。



科技競賽升級 美財政趨惡化



值得留意的是，美國科技巨頭如蘋果公司（AAPL.US）、微軟（MSFT.US）高管紛紛發聲，對DeepSeek低成本大模型作出正面評價，直指代表效率的創新，AI發展成本下降將成為趨勢，這無疑對有關DeepSeek大模型偷取知識產權等抹黑言論，作出強而有力反擊。



事實上，特朗普亦形容DeepSeek大模型敲響了科技業界警鐘，相信未來可能在人工智能領域必定大開水喉，作出更大投入，包括對行業、企業補貼、資助，預期全球科技競賽進一步升級，競爭日趨激烈，目前已陷入債務失控狀態的美國，令人憂心財政進一步惡化，美元資產沽售壓力進一步加劇。



DeepSeek加上貿戰 美匯料跌見106



其實，美國經濟在高利率環境下增長乏力，美國去年第四季經濟環比增長2.3%，較去年第三季3.1%環比增速，大幅下降0.8個百分點，令投資者對美國企業前景疑慮增加，特別是特朗普政府挑動貿易戰，將面對中國、加拿大、墨西哥等反制措施打擊，其中中國將對方美國部分進口商品加征10至15%關稅，美國可能成為大輸家，通脹被大幅推高，導致利率長期高企，不單止會打擊矽穀企業研發投資，經濟也難逃加速下滑厄運，美元股債資產拋售潮將進一步擴大。值得留意的是，總投資金額高達5000億美元的人工智能基礎設施建設─星際之門（Stargate）計劃，面對DeepSeek低成本模型及高利率夾擊，計劃隨時凍過水，有份參與投資的OpenAI，可能面對融資問題。



事實上，美國科技響警號，加上肆意加征關稅，挑動貿易戰，不利自身產業與經濟，美元匯價前景更加堪憂，最近美匯指數多番上試110點阻力失敗而回，不排除回試106至107點，甚至更低水平。



德銀報告認為DeepSeek的低成本、高性能大模型技術發展，將逐步削弱美國在全球科技領域優勢，對美元匯價有負面衝擊，形容DeepSeek對市場影響，堪比2000年科網泡沫爆破。



總而言之，美國科技與貿易霸凌行為變本加厲，不利其全球霸主地位，當心美國飛出金融黑天鵝，美匯走勢突然逆轉，出現大幅貶值。