這個春節假期哪裡最受遊客青睞？

遊客在上海豫園燈會現場觀賞並拍攝巨型龍形花燈，歡慶新年的到來。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月5日電／據央視新聞報導，春節假期（1月28日至2月4日）進入尾聲，多地文旅數據出爐，哪裡出游“熱”力足？一起來瞭解！



北京消費市場實現銷售額超81億元



總台記者從北京市商務局瞭解到，春節期間，北京消費市場實現銷售額超81億元，同比有所增長。



春節期間，北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業實現銷售額81億元，同比增長4.2%。全市60個重點商圈客流量3546萬人次，同比增長12.8%。10條歷史文化主題游線路、5條中軸線游學線路、8條工業旅遊線路齊登場。全市旅遊售票類、文化娛樂類消費金額同比分別增長24.9%、39.6%。



2025年春節假期 上海接待遊客1777.84萬人次



今年春節期間，上海推出127項文旅臻選活動。據上海旅遊大數據監測，八天假期上海共接待遊客1777.84萬人次，同比增長6.08%。



今年春節，看花燈、賞非遺、逛市集、品美食、游園會等具有濃鬱國潮國風味的體驗活動成為上海假日出游新風尚。此外，“觀文博”“看美展”“賞好劇”成為上海假日旅遊的品質首選。