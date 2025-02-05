中國濕地面積穩定在5635萬公頃以上

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，記者從國家林草局獲悉：黨的十八大以來，中國持續推進濕地保護修復，組織實施濕地保護修復項目3700多個，新增和修復濕地100多萬公頃，全國濕地面積穩定在5635萬公頃以上。建立各類濕地自然保護地2200多處，重要濕地生態狀況得到明顯改善。



近年來，中國濕地保護法律法規體系不斷完善，濕地保護法、各省份濕地保護條例出台實施，為濕地保護提供了堅強法治保障。組織實施《全國濕地保護規劃（2022—2030年）》，共指定國際重要濕地82處，認證國際濕地城市13個，認定國家重要濕地58處、省級重要濕地1153處，初步構建濕地分級管理體系，持續開展森林草原濕地綜合監測，定期發布《中國國際重要濕地生態狀況》白皮書，對全國泥炭沼澤濕地碳庫開展專項調查。



加快實施紅樹林保護修復專項行動，近5年累計營造紅樹林8800多公頃、修復紅樹林8200公頃。目前中國紅樹林面積已達3.03萬公頃，較本世紀初增加了約0.83萬公頃，是世界上少數幾個紅樹林面積淨增加的國家之一。國際紅樹林中心在深圳正式設立。同時，大力推進《互花米草防治專項行動計劃（2022—2025年）》實施，有效防治外來物種入侵，維護濕地生態系統健康安全。截至2024年底，全國互花米草除治面積達7.33萬公頃，占總任務的89.4%，成功遏制了互花米草無限擴散的態勢。