倡減薪俸稅累進稅率　有條件豁免首置印花稅

中評社香港2月5日電／香港稅務學會的財政預算案建議，薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率，從現時的17%降低至16%，並可考慮將適用於入息剩額達500萬元以上的標準稅率，從現時的16%提高至17%，並豁免首次置業印花稅，及提高各項免稅額。



大公報報導，在豁免首次置業印花稅方面，該會建議設定有關條件，包括：住宅物業的市值不高於650萬；買家必須為年滿18歲的香港永久性居民；買家或其配偶須從未持有任何位於香港的住宅物業，除非該買家或其配偶根據“居者有其屋計劃”持有受資助住宅物業，並在私人市場購買另一住宅物業，以取代該資助住宅物業作為其主要居所；買家必須連續三年居住於該住宅物業，若買家在購買物業後三年內出售該物業，買家須繳付已獲豁免的從價印花稅。



同時，為進一步減輕市民因居住成本高企而造成的經濟負擔，該會建議將居所貸款利息及住宅租金的扣除上限，由每年10萬元提高至每年12萬元，及提高與首名子女同住的居所貸款利息及住宅租金扣除上限，建議上限由每年12萬元提升至每年14萬元。為進一步提高香港的生育率，該會建議引入一個根據家庭子女人數的累進式子女免稅額，一名子女的免稅額為13萬，2名為15萬，3名或以上為17萬元。



增加子女免稅額及醫保扣減



為鼓勵市民購買私營醫院服務，該會建議就納稅人、其配偶及受撫養人的私營醫院住院費用及開支提供薪俸稅扣減，上限為每年10萬元，條件是有關費用及支出，沒有由任何私人醫療保險計劃的保險公司或雇主補償給納稅人。



另外，特為鼓勵更多市民購買私人醫療保險，該會建議政府就自願醫保計劃以外的私人醫療保險計劃保費支出，也提供薪俸稅扣減。