秘魯推動可再生能源發展

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，秘魯政府不久前向國會提交法案，計劃將可再生能源發電的稅收優惠政策延長至2035年12月，包括風能、太陽能、生物能、水能和地熱能等可再生能源類投資項目可享受該優惠。近年來，秘魯政府通過出台相關支持政策和優惠舉措，大力推動可再生能源發展。



秘魯擁有豐富的可再生能源資源和較大開發潛力。以太陽能為例，該國靠近赤道，南部地區年直接輻射量達到3000千瓦時／平方米。秘魯將發展可再生能源作為推動能源結構轉型、應對氣候變化的重要舉措。在秘魯政府制定的文件《國家自主貢獻》中有38項與能源部門有關，其中24項涉及能源結構調整，包括擴大部署太陽能發電，利用可再生能源發電為未接入電網地區提供電力服務等。秘魯國家電力公司推動實施“2030—2050年零排放能源轉型路線圖”，包括促進可再生能源發電、推動電動汽車發展和加強新能源技術研究等，目標是到2030年使可再生能源發電量在該國總發電量中的占比提高到81%。秘魯政府還希望通過建設太陽能、風能等可再生能源項目創造更多就業崗位，促進減貧事業發展。



去年4月，秘魯能礦部宣布4個可再生能源發電廠項目即將開始運營。4個項目分別位於伊卡、阿雷基帕和莫克瓜地區，總投資額超過5.3億美元，將為秘魯國家電力系統增加507兆瓦電能。秘魯能礦部表示，這些項目的實施旨在利用秘魯豐富的可再生能源，實現能源矩陣多樣化，同時降低能源價格。



近年來，中秘兩國可再生能源領域合作不斷深化，越來越多中國企業也積極參與到秘魯能源轉型進程中來。去年6月，中國南方電網國際（香港）有限公司完成對秘魯配電公司83.15%和X秘魯公司100%的股權收購。其中，X秘魯公司側重發展分布式光伏、公共照明節能改造、新型儲能以及電動公交車推廣等新興業務。