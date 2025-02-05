上月訪港旅客及內地客　創疫後新高

在政府和業界共同努力下，旅遊業在疫後﻿復甦勢頭強勁。(大公報) 中評社香港2月5日電／文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，內地的春節黃金周為香港旅遊業帶來好開始，一月份訪港旅客初步數字為474萬人次，內地旅客占約373萬人次，均創疫後單月新高。她表示，外國一些主流媒體，包括“黑暴”期間對香港非常不友善的媒體，也有來港採訪香港的新春盛事，作出正面報導，她認為香港要繼續做好自己，讓這些媒體將香港好的故事說出來。



外國媒體專程採訪盛事活動



大公報報導，立法會經濟發展事務委員會昨日開會討論《香港旅遊業發展藍圖2.0》，羅淑佩在會上表示，在政府和業界共同努力下，旅遊業在疫後﻿復甦勢頭強勁，2024年訪港旅客接近4500萬人次，按年增加31%。按入境旅客數目計算，香港在2024年全球百大旅遊城市目的地指數中，位列第四，為落實《藍圖2.0》打下很好的基礎。



她表示，踏入2025年第一個月，訪港旅客的初步數字約474萬人次，其中來自內地的旅客約373萬人次，創下疫情後單月最高紀錄，分別按年升24%及25%，酒店入住率整體達到九成。在內地春節黃金周首七日（年廿八至年初六），訪港旅客人次接近125萬，當中內地入境旅客逾106萬人次；超過2000個內地入境團到港，其中在年初三有超過440團，創下單日內地旅行團的最高訪港紀錄。



她指出，新春期間主要景點人流暢旺，各區城市漫步路線及多個盛事，都可見到旅客身影，“年宵市場、花車巡游、煙花、賽馬和賀歲波等等多不勝數的旅遊資源，為旅客帶來獨特的港式過年體驗。春節黃金周我們帶來好開始，2025年我們將迎來更多訪港旅客，實在是機遇處處。”



羅淑佩表示，外國一些主流媒體，包括在“黑暴”期間非常不友善的媒體，都有專程來香港採訪近期的盛事，例如去年12月31日的大除夕煙花倒數，上月的年初一花車巡游等，報導內容均十分正面。她認為，香港要繼續做好自己，讓這些媒體將香港好的故事說出來。



爭取放寬更多“一簽多行”城市



《藍圖2.0》提出133項措施推動旅遊發展，羅淑佩稱，推動旅遊發展要有創意，面對周邊城市紛紛推出“新嘢”，香港不能只靠“食老本”，她舉例迪士尼將推出20周年慶祝活動及有新的大型游玩設施，海洋公園把握熊貓經濟有一些新作為，吸引旅客。而由政務司副司長領導的“發展旅遊熱點工作組”，正在十八區尋找旅遊熱點，發掘各區特色及長處，例如灣仔有較多酒吧及美食，九龍城區的美食。



她表示，2024年數據顯示，過夜旅客人均消費約5000元，會展旅客的人均消費更高達7800元，羅淑佩表示會繼續爭取在香港舉辦更多大型論壇及體育盛事，以及向內地爭取放寬更多“一簽多行”城市。