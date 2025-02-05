日本流感流行已過高峰期　仍不能掉以輕心

日本流感疫情來勢汹汹，專家促做好個人防護。（來源：法新社） 中評社北京2月5日電／據新華網報導，與2024年年底流感暴發式擴散相比，日本進入新年以來，新增流感病例總體呈減少趨勢。至1月底，日本流感流行已恢復至往年同期水平，但專家提示仍不能掉以輕心。



日本國立感染症研究所4日公布的2025年第四周（1月20日至26日）流感數據顯示，日本全國約5000個定點醫療機構共報告流感病例約5.46萬例，平均每個機構報告11.06例，比前一周的平均每個機構18.38例減少近40%，比2024年最高峰時期（12月23日至29日）的平均每個機構64.39例大幅減少82.8%。



日本流感季通常從9月一直持續到第二年春天，厚生勞動省和國立感染症研究所每周通報流感相關數據。從2024年10月21日至27日這一周起，日本新增流感病例數連續10周增長；在12月16日至22日這一周達到流感流行警報級別，即平均每個定點醫療機構報告30例以上病例；在12月23日至29日這一周的機構平均報告病例數達到警報級別的兩倍多，這是1999年開始採用現行統計方法以來的最高紀錄。



進入2025年以來，日本全國定點醫療機構報告的新增流感病例數明顯回落。今年前四周平均每個定點醫療機構報告病例數分別為33.82例、35.02例、18.38例和11.06例。從過去10年的流行水平來看，第一周和第二周新增病例數仍明顯高於往年，第三周和第四周已恢復到往年水平。



國立感染症研究所數據顯示，截至1月26日，日本本次流感季全國累計報告流感病例總數推算為952.3萬例。



專家認為，雖然新增流感病例數正在減少，但日本當前流行的主要是甲型流感，不排除今後幾個月乙型流感流行、導致新增病例數再度攀升的可能性。



日本2024年至2025年流感季另一個特點是與支原體肺炎的流行重合，兩種呼吸道傳染病的症狀有很多相似之處，這使得解熱鎮痛藥對乙醯氨基酚、止咳藥氫溴酸右美沙芬等在日本出現嚴重供應不足。另外，抗流感病毒藥物奧司他韋（達菲）也是供不應求。