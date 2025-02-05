海外華裔新生代定義新年味兒

林堂楷一家春節期間的大合影。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，春節期間，許多海外華裔年輕人的日程滿滿當當。除了參加家庭聚會、走親訪友、享用年夜飯，他們還參與了漢服演出、聚會遊戲、春節旅行，嘗試“電子接財”“數字煙花”“線上找福”等新“玩法”。春節的“花樣打開方式”，讓傳統節日有了不一樣的青春活力。



這幾天，幾名海外華裔年輕人與記者分享了他們的過年故事。當被問及“什麼是年味兒”時，這屆年輕人給出了自己的答案。



“春節不僅是個有趣的節日，也讓每年的開端都很精彩”



林堂楷2007年出生於菲律賓馬尼拉，在當地就讀高中。早些年，他的父母從福建老家石獅市來到菲律賓工作，此後在當地扎根。



對林堂楷來說，春節並不陌生。每到年關，菲律賓馬尼拉的中國城都會舉行熱鬧的年俗表演，慶祝新春到來。林堂楷說，自己特別喜歡逛中國城，感受“過大年、趕大集”的濃厚氛圍。“春節期間的中國城總是燈火璀璨。舞龍舞獅的隊伍還會敲鑼打鼓、走街串巷。我和其他觀眾一起圍在路邊，看舞獅表演，那種熱鬧的場景讓我覺得特別有年味。”



除夕夜，林堂楷的家中總是洋溢著歡聲笑語。他與家人圍坐在一起，享用豐盛的年夜飯，並一同收看中國的春晚節目。餐桌上，用芋頭和大米製作的年糕必不可少。父母告訴他，年糕寓意“年年高”，這是從福建老家帶來的習俗。香噴噴的年糕象徵著新一年甜蜜、美滿。



除夕當晚，林堂楷的家庭微信群也十分熱鬧。身在馬尼拉的小輩們會向福建的親人們線上拜年。長輩們會在群裡發紅包，大家搶得不亦樂乎。每年不同的紅包封面，以及“數字煙花”“線上找福”“電子接財”等新潮玩法，也給搶紅包環節增添了不少樂趣。入夜，如果當天有煙花秀，一家人還會一起登上頂樓天台，欣賞新年煙花。



林堂楷說，今年春節，他還有一項特殊的“任務”。1月27日，他所在的學校舉辦了一場漢服比賽，每個班級都要選出男女生各一名代表參賽。林堂楷是他們班上的男生代表。為了這次比賽，林堂楷做了精心準備。