民青局增建場地　拓青年發展空間

圖：民政及青年事務局昨日舉行乙巳年新春酒會，一眾嘉賓在台上祝酒。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月5日電／據大公報報導，民政及青年事務局昨日舉行乙巳年新春酒會，行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源、立法會主席梁君彥和多位議員出席。民青局局長麥美娟致辭時表示，全速推展“連青人網絡”南昌互動平台、啟德青年驛站、青年廣場改建等工程，為青年提供更多實體發展空間。未來會繼續把“服務群眾、造福群眾”作為地區治理的出發點、落腳點；鼓勵大家以新思維、新方式共建美好社區。



李家超帶領一眾嘉賓祝酒。他祝願國家繁榮昌盛、國富民強；香港特區萬家安泰、民歡業旺；香港市民如意吉祥、幸福安泰。與會人員紛紛舉杯，同賀新春。



麥美娟致辭指出，過去一年在行政長官帶領下，民青局“以家和萬事興”為工作主軸，凝聚社會各界力量，推動家庭、社區和青年三者的和諧發展，取得豐碩成果。



她提到，在家庭建設方面，成功舉辦首屆家庭暨婦女發展高峰會；社區和諧方面，所有區議員在3個月內開設辦事處，各區議會更在首月成立提振地區經濟專責工作小組，全港452個關愛隊運作順暢；在青年發展方面，成功舉辦第一屆青年發展高峰論壇，吸引2400個青年參加。



麥美娟表示，這些成績離不開中央政府的指導、行政長官的帶領，以及社會各界愛國愛港力量的鼎力支持。所有成果都是階段性的，民青局的工作永遠都是進行時，一刻都不會鬆懈。新的一年，將繼續秉持“民政幫到你”的精神，將“時時放心不下”的責任感轉化為“事事心中有底”的行動力。