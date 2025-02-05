日韓流感季　外國遊客求醫難

左圖：日本醫院分級制度嚴格，轉診可能延誤治療。＼網絡圖片；右圖：韓國醫學院擴招引發的醫生罷工潮仍未結束。圖為韓國實習醫生去年底在首爾示威。法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京2月5日電／據大公網報導，台灣女藝人徐熙媛（大S）赴日旅遊期間不幸感染流感並引發肺炎，最終不治身亡。有在日本執業的醫生表示，日本醫院分級制度非常嚴格，轉診可能導致救治時間延誤。另外，日本醫生的英語能力普遍較弱，與外國病人溝通存在困難。有在東京居住的華人表示，流感季日本醫療資源緊張，她發燒後連跑三家診所均因病人太多被拒。韓國延世大學生物醫學博士喬震接受大公報記者訪問時表示，外國人在韓國求醫也面臨與日本類似的問題，最好自備常用藥。＼大公報記者 桂茹雲 王可嘉



據媒體報導，在日本執業的胸腔內科醫生徐立恒表示，日本的醫院分級制度非常明確。通常情況下，小病只能去小醫院看，想要去大醫院需要小醫院出具的介紹信。這也意味著在箱根或北海道的鄉村等偏遠地區的醫院可能缺乏急診服務、值班醫生或深切治療部（ICU）。若患者需要進一步治療，必須轉診至其他醫院，這可能導致救治時間延誤。徐立恒舉例說，自己曾在日本一家醫院值班，當時內科和急診僅有他一名醫生，且醫院內並無ICU。



徐立恒還表示，日本醫生普遍不喜歡接診外國病人，主要原因之一是溝通存在困難。他指出，醫生詢問病史極為重要，語言不通可能導致病情延誤。



日媒此前亦指出，東京部分診所去年底以來接診的外國病人增加，因此開始安排通曉英文或中文的醫護協助看診，但看診時間延長的問題依然存在。另外，外國病人的醫療費用通常是本地病人的三倍。



在日華人：最好自備藥品



在東京居住的華人Sunny表示，流感季日本醫療資源非常緊張。她和家人年前去了北海道，回到東京第二天就發起高燒。Sunny強撐病體步行去診所，結果連跑三家診所，得到的回復都是“發燒的人太多，看不過來，去大醫院吧”。她歷經波折終於在耳鼻喉科看了醫生，確診患上甲型流感，吃了三天藥之後恢復。雪上加霜的是，Sunny的女兒也開始發燒，而兒童醫院的預約要靠搶才有機會拿到。剛退燒的Sunny立即下手，還是排到了30多號。Sunny提醒來日遊客備好藥品，以防萬一。



若出現健康狀況，可通過日本國家旅遊局、各地醫療保監局及日本醫師協會等機構官網，查詢提供中文等外語服務的醫療機構前往就醫，必要時向中國駐日本使領館尋求幫助。